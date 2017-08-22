سارعت حركة طالبان، يوم الثلاثاء للردّ على استراتيجية ترامب الهجومية ضدها، متوعّدة بأن تجعل أفغانستان "مقبرة" للأمريكيين.

وكان قد وافق الرئيس الامريكي دونالد ترامب على إرسال تعزيزات عسكرية تشمل 4000 آلاف جندي، معلنا قرار بلاده في مواصل التدخل بشؤون أفغانستان.

من جانبه أفاد المتحدث باسم المتمردين "ذبيح الله مجاهد" في بيان: إذا لم تسحب امريكا جنودها من أفغانستان، فإن أفغانستان ستصبح قريبا مقبرة آخرى لهذه القوة العظمى في القرن الواحد والعشرين.

*الاعتداء الامريكي الأطول

وكان قد أعرب ترامب، عن قلقه من الثكنات الإرهابية المتواجدة في باكستان، والتي تشكل خطورة كبيرة على كل دول العالم، وقال: ستقاتل قواتنا للفوز، ولقد رفعت القيود التي وضعتها القيادة السابقة على مقاتلينا.

وفي مؤتمر صحفي في مدينة فيرجينيا الأمريكية أعلن ترامب قائلا: إن الحرب الأمريكية في أفغانستان هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، متابعاً: لا يمكن أن نبقى صامتين حول ملاجئ الإرهابيين في باكستان.

جدير بالذكر أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال أربعة آلاف جندي إضافيين إلى أفغانستان، ليكشف عن استراتيجيته الجديدة في أفغانستان.

وأما وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" فقد أمر اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بتنفيذ إستراتيجية الرئيس دونالد ترامب بشأن جنوب آسيا، بعد مراجعة دقيقة بين الوكالات سيناقشها مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفاد ماتيس في بيان: أمرت رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقيام بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية الرئيس، وسأجري مشاورات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وحلفائنا والذين تعهد العديد منهم أيضا بزيادة عدد جنودهم.

من جهته صرّح الجنرال "جون نيكلسون" قائد القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان، يوم الاثنين: إن وجود الولايات المتحدة في أفغانستان بالمستقبل سيعتمد على "الأوضاع وليس على جداول زمنية افتراضية".

وتابع نيكلسون في بيان زاعما: إن هذه الاستراتيجية الجديدة تعني أن طالبان لا يمكن أن تنتصر عسكريا. الآن حان وقت نبذ العنف والتصالح.

*موقف كابول

وعلى الجانب الأفغاني، رحّب الرئيس "أشرف غني أحمدزي" بما سمّاه "الالتزام الراسخ" لترامب في أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

كما رحّب وزير الدفاع البريطاني "مايكل فالون" اليوم الثلاثاء، بقرار ترامب بتكثيف الحملة العسكرية على حركة طالبان في أفغانستان.

وأفاد فالون في بيان: من مصلحتنا جميعا أن تصبح أفغانستان أكثر ازدهارا وأكثر أمنا، ولهذا أعلنا زيادة قواتنا مجددا في يونيو.

يشار الى أن بريطانيا كانت قد تعهدت مع حلفاء أوروبيين آخرين بزيادة القوات لدعم الجيش الأفغاني في يونيو/حزيران، وقال وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" حينها أن عدد القوات في البلاد خفض بسرعة كبيرة للغاية.

من جهتها نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، لم تذكره بالاسم، قوله يوم الثلاثاء: إن بلاده لا تعتقد أن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن أفغانستان ستؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية كبيرة في هذا البلد.

وأعلن ترامب يوم الاثنين التزام الولايات المتحدة بصراع مفتوح في أفغانستان متراجعا بذلك عن وعود بهذا الصدد خلال حملته الانتخابية. وأشار ترامب إلى أنه سيرسل المزيد من الجنود إلى أطول حرب تشارك فيها بلاده متعهدا "بالقتال حتى النصر".

*الصين تحمي باكستان

كما دافعت الصين عن حليفتها باكستان يوم الثلاثاء، بعد أن وجه إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا من أن بلاده لن تصمت بعد الآن على تقديم باكستان "ملاذا آمنا" للمسلحين مشيرا إلى أنها ستخسر الكثير إذا ما استمرت في "إيواء الإرهابيين".

وأعلن ترامب يوم الاثنين التزام الولايات المتحدة بنزاع مفتوح في أفغانستان وألمح إلى أنه سيرسل المزيد من الجنود إلى أطول حرب تشارك فيها بلاده متعهدا "بالقتال حتى الفوز".

وشدد ترامب على ضرورة أن تعزز باقي الأطراف المنخرطة في الصراع مثل الحكومة الأفغانية وباكستان والهند وحلف شمال الأطلسي التزامها لحل النزاع المستمر منذ 16 عاما لكنه وجه كلماته الأشد حدة لباكستان.

وحذر مسؤولون أمريكيون بارزون من خفض المساعدات الأمنية لباكستان إذا لم تبد الدولة المسلحة نوويا تعاونا أكبر في مجال منع المتشددين من استخدام أراضيها كملاذ آمن لهم.

ويقول منتقدون إن باكستان ترى المتشددين مثل طالبان أدوات مفيدة للحد من نفوذ خصمها التاريخي الهند.

وتنفي باكستان سماحها للمتشددين باللجوء إلى أراضيها مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات ضد هذه الجماعات.