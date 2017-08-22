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رقم الخبر: 201027 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 16:26 الاقسام: منوعات  
طفل يزوّر خطابين لوالديه للصلح بينهما!

طفل يزوّر خطابين لوالديه للصلح بينهما!

أصبح طفل حديث موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعد محاولته مصالحة والديه المتخاصمين بتزوير خطاب بإسميهما.

كتب الطفل خطابا من نسختين مضمونه: (أنا آسف مش كان قصدي أزعلك وإنتي كل حياتي، أنا بحبك، بالعيد الكبير لازم نسافر ولازم العيال ياخدوا عيدية (بحبك))، وأرسل الطفل الخطابين لوالديه على أنهما رسالتان متبادلتان بينهما، ظناً منه أن ذلك سيجعلهما يتصالحان.

حاز الخطاب على إعجاب الكثيرين الذين أثنوا على شعور الطفل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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