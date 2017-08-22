كتب الطفل خطابا من نسختين مضمونه: (أنا آسف مش كان قصدي أزعلك وإنتي كل حياتي، أنا بحبك، بالعيد الكبير لازم نسافر ولازم العيال ياخدوا عيدية (بحبك))، وأرسل الطفل الخطابين لوالديه على أنهما رسالتان متبادلتان بينهما، ظناً منه أن ذلك سيجعلهما يتصالحان.

حاز الخطاب على إعجاب الكثيرين الذين أثنوا على شعور الطفل.