تمعنوا جيداً في صورة هذه السيدة، وخمنوا كم يكون عمرها؟، ربما ستصابون بالدهشة إذا عرفتم الحقيقة، وهي أنها جدة تدعى كارولين هارتز Carolyn Hartz تبلغ السبعين!.

ويعود سر شباب كارولين هارتز اللافت إلى تجربة مثيرة قامت بها، منذ أكثر من 28 عاماً وهي إنها تخلت تماماً عن تناول السكريات.

حيث استطاعت كارولين هارتز أن تتخلى تماماً عن تناول السكر على مدار ثلاثين عاماً، بعد أن كانت مدمنة على تناول السكريات، لتأتي النتيجة صادمة وغير متوقعة على الإطلاق، وفقاً لموقع ليالينا.

كارولين هارتز السيدة السبعينية بعد توقفها عن تناول السكر على مدار ثلاثين عاماً، أصبحت ملامحها تبدو وكأنها لم تتجاوز الأربعين بعد، حيث كشفت سر هيئتها الشابة لصحيفة (ديلي ميل) بأنها توقفت عن تناول السكر لأكثر من 28 عاماً.

وعن تجربتها في التخلي تماماً عن تناول أي مشروبات أو أطعمة مكونة من السكر، قالت كارولين هارتز: (كان الأمر صعباً في بدايته خاصة وإنني كنت مدمنة على تناول السكريات، ولكني أمنت بنفسي بأن عليّ أن أحافظ على صحتي وأن أجعل جسمي رشيقا).

وأضافت كارولين هارتز في تصريحها لصحيفة (ديلي ميل) عن تجربتها للتخلي عن السكر قائلة: (بأنها حرصت على تناول البروتين في كل وجبة خاصة وجبة الإفطار، لأن أكل البروتين صباحاً يوقف الجسم عن الشعور بالجوع).

وتابعت كارولين هارتز طريقتها السحرية للتخلص من تناول السكر، مؤكدة على إنها لم تحرم نفسها من تناول أي من الأطعمة أو المشروبات، إلا إنه علينا أن نراعي الكمية المتناولة، خاصة وأن عملية الحرق تقل كلما تقدمنا في العمر.

وأكدت كارولين هارتز بأن كل ما علينا فعله هو التحكم بشكل جيد فيما نتناوله، ونذهب إلى الاختيارات الصحية في الطعام وأن نعمل بشكل أكبر على أنفسنا.

واستكملت كارولين هارتز حديثها قائلة: (أنا أؤمن بشكل كبير بأنه من المهم أن نكون على دراية بنوع وكمية الأطعمة التي نتناولها.

وأوضحت كارولين هارتز صاحبة التجربة الرائعة، بأنها تتناول السكر من خلال البدائل الطبيعية، والتي تكون موجودة في التوت وبعض الخضروات.

وعلى الرغم من أن كارولين هارتز هي مؤسسة لشركة لمنتجات التحلية، إلا إنها تعلم جيدة فوائد عدم تناول السكر على الإطلاق، وهذا ما يبدو واضحاً من خلال ملامحها الشابة.

سر شباب كارولين هارتز ليس فقط بسبب توقفها عن تناول السكر، ولكنها أيضاً أضافت بأن حصولها على قسط وافر من النوم من الأسباب الأساسية لشبابها، حيث إنها تنام أكثر من ثماني ساعات يومياً.