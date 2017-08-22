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رقم الخبر: 201025 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 16:22 الاقسام: منوعات  
يدخُل غينيس بعد تحطيم 16 حجر بناء على صدره!

يدخُل غينيس بعد تحطيم 16 حجر بناء على صدره!

دخل الخبير التركي بالفنون القتالية (علي باهجيتيبي) موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما حطم 16 حجر بناء على صدره في ثوانٍ قليلة.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يستلقي على ظهره، وفوق صدره حجر من أحجار البناء، وراح مساعده بتحطيم الأحجار بمطرقة يبلغ وزنها 7 كيلوغرام.

يذكر أن (علي) حصل على العديد من الأرقام القياسية العالمية، من بينهما تحطيم 683 حجراً خلال 30 ثانية، وتحطيم 1175 حجراً خلال دقيقة واحدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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