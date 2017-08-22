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رقم الخبر: 201024 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 16:20 الاقسام: منوعات  
هندي يطلق زوجته لسبب غريب جداً!

هندي يطلق زوجته لسبب غريب جداً!

سمحت محكمة في الهند لسيدة بالطلاق من زوجها لسبب عجيب، في ولاية راجاستان، شمالي غرب البلاد.

حيث قضت المحكمة  لهذه السيدة بالطلاق من زوجها بسبب افتقار منزلهما لمرحاض، ما يجبرها على قضاء حاجتها خارج البيت، وأصدرت المحكمة يوم الجمعة  حكمها بعد أن رافعت السيدة بأن تقاعس زوجها في توفير مرحاض داخل البيت، خلال مدة زواجهما الممتدة على خمس سنوات، يعتبر سوء معاملة لها من طرفه.

ولا يسمح بالطلاق في الهند إلا لدى إثبات حدوث عنف جسدي أو قساوة معاملة أو طلبات مالية غير مستحقة وقال القاضي راجندرا كومار شارما إن النساء في القرى يتعرضن لألم جسدي جراء انتظارهن إلى أن يحل الليل للخروج لقضاء حاجتهن خارج البيت في سترة الظلام، واعتبر القاضي قضاء الحاجة في الأماكن العامة أمراً مشيناً، وأن اضطرار النساء إليه يرقى إلى حد التعذيب الجسدي لهن.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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