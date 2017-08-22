أبدى جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، انزعاجه الشديد من صفقات باريس سان جيرمان، التي أبرمها هذا الصيف بمبالغ كبيرة.

وقال أولاس، في حوار مع إذاعة (راديو مونت كارلو) الفرنسية: "ما يحدث من باريس سان جيرمان، مؤشر خطير للغاية على مستقبل الكرة العالمية في السنوات القادمة، فإذا حظي فريق واحد بقوة مالية ضخمة بهذا الشكل، فلن توجد منافسة من الأساس".

وتساءل: "هل باريس سان جيرمان يحتاج كيليان مبابي لتطوير مستواه؟ قد يكون ذلك مؤشر غير جيد لمستقبل الكرة الفرنسية، لأن بهذا الشكل، لن نجد أندية أخرى في معادلة كرة القدم".

وأتم رئيس ليون بقوله: "بصفتي مسؤول باتحاد الأندية الأوروبية المحترفة، فإن هناك استياء شديد للغاية مما يحدث، وهناك حيرة شديدة من الاتحاد الأوروبي، بخصوص الالتفاف على لوائح اللعب المالي النظيف، لأن المبالغ المدفوعة لا يمكن تخيلها".