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رقم الخبر: 200987 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 11:09 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز برونزيتي بومسي التايكواندو بدورة "يونيفرسياد 2017"

ايران تحرز برونزيتي بومسي التايكواندو بدورة "يونيفرسياد 2017"

أحرز فريق الثلاثي الايراني الميدالية البرونزية بمنافسات بومسي التايكواندو ، وذلك في اطار الدورة الـ 29 لدورة الالعاب الجامعية الصيفية "يونيفرسياد 2017" المقامة في تايوان.

وافادت وكالة انباء فارس أن الثلاثي محمد جواد خيرتي ومهدي جمالي واميررضا مهربان، نال البرونزية برصيد 7.51 نقطة، فيما توجت كوريا الجنوبية بـ 7.86 نقطة وحلت تايوان وصيفا بـ 7.58 نقطة.

كما نال الفريق الزوجي الايراني الميدالية البرونزي بمنافسات بومسي التايكواندو برصيد 7.16 نقطة.

يشار الى أن دورة الالعاب الجامعية العالمية انطلقت في تايوان منذ 19 اغسطس/آب بمشاركة اكثر من 141 بلدا، للتنافس بـ 22 لعبة رياضية.

وتضم البعثة الايرانية 18 طالبة و44 طالبا جامعيا للمشاركة بمسابقات الجودو والرماية بالقوس والنشاب و المبارزة والكرة الطائرة ورفع الاثقال والوشو والبدمينتون (كرة الريشة) والتايكواندو.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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