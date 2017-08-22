حقق منتخب ناشئة ايران انتصاره الثالث على التوالي في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما الجارية حاليا في البحرين

بالحاقه الهزيمة بنظيره الصيني 3-0، وجاءت نتائج الاشواط الثلاثة، 25-23، 25-18 و25-21 لصالح ايران.

وبهذا الفوز تصدرت ايران المجموعة الرابعة بعد فوزها في المباراتين السابقتين على ايطاليا والمكسيك، وتخوض ايران مباراتها الرابعة امام جمهورية التشيك.