|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 200986
|تاريخ النشر: آب 22, 2017
|الوقت: 11:08
|الاقسام: رياضة
|
وتتصدر المجموعة
ايران تهزم الصين في كأس العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما
حقق منتخب ناشئة ايران انتصاره الثالث على التوالي في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما الجارية حاليا في البحرين
بالحاقه الهزيمة بنظيره الصيني 3-0، وجاءت نتائج الاشواط الثلاثة، 25-23، 25-18 و25-21 لصالح ايران.
وبهذا الفوز تصدرت ايران المجموعة الرابعة بعد فوزها في المباراتين السابقتين على ايطاليا والمكسيك، وتخوض ايران مباراتها الرابعة امام جمهورية التشيك.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر