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رقم الخبر: 200986 تاريخ النشر: آب 22, 2017 الوقت: 11:08 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم الصين في كأس العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما
وتتصدر المجموعة

ايران تهزم الصين في كأس العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما

حقق منتخب ناشئة ايران انتصاره الثالث على التوالي في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما الجارية حاليا في البحرين

بالحاقه الهزيمة بنظيره الصيني 3-0، وجاءت نتائج الاشواط الثلاثة، 25-23، 25-18 و25-21 لصالح ايران.

وبهذا الفوز تصدرت ايران المجموعة الرابعة بعد فوزها في المباراتين السابقتين على ايطاليا والمكسيك، وتخوض ايران مباراتها الرابعة امام جمهورية التشيك.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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