ظفر المصارع الايراني "حسين نوري" بالميدالية البرونزية في وزن 85 كلغم في منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية الجارية حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز المصارع الايراني "حسين نوري" في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لوزن 85 كلغم على عباسوف من جمهورية اذربيجان بنتيجة 4-0.

وهذه هي الميدالية البرونزية الثالثة لايران في بطولة العالم للمصارعة الرومانية 2017، حيث فاز كل من "محمدعلي كرائي" في وزن 71 كلغم، و"سعيد عبد ولي" في وزن 75 كلغم.

وفي نهاية منافسات اليوم الاول التي جرت فيها نزالات الاوزان الاربعة 71 و 75 و 85 و 98 كغم، تصدرت روسيا الترتيب برصيد 30 نقطة تلتها المجر بـ 27 نقطة ومن ثم ايران في المركز الثالث برصيد 24 نقطة .