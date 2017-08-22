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رقم الخبر: 200984 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 19:52 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالصور.. الحكومة الايرانية الجديدة تعقد جلستها الاولى بعد نيل الوزراء ثقة البرلمان

بالصور.. الحكومة الايرانية الجديدة تعقد جلستها الاولى بعد نيل الوزراء ثقة البرلمان

عقد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، يوم الأحد 20/8/2017، أول جلسة حكومية بعد تصويت البرلمان على الثقة لـ 16 من الوزراء المقترحين، والتقط خلالها وزراء الحكومة الجديدة الصورة الجماعية.
وخلال الاجتماع، أقسم أعضاء مجلس الوزراء اليمين، معلنين "إلتزامهم بأولويات الحكومة الثانية عشرة وبذل قصارى جهدهم لتنفيذ خططهم التي طرحت خلال المناقشات البرلمانية."
وأشاد الرئيس روحاني في كلمة خلال الجلسة، "بالمشرعين لاقناعهم بالثقة في الحكومة المقترحة، لافتا الى أن "المهمة الرئيسية للحكومة هي تحقيق الانتاج والعمالة في البلاد."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الحكومة الايرانية الجديدة
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