بالفيديو.. الحكومة الايرانية الجديدة تعقد جلستها الاولى بعد نيل الوزراء ثقة البرلمان عقد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، الأحد 20/8/2017 ، أول جلسة حكومية بعد تصويت البرلمان على الثقة لـ 16 من الوزراء المقترحين، والتقط خلالها وزراء الحكومة الجديدة الصورة الجماعية.