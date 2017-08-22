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|رقم الخبر: 200983
|تاريخ النشر: آب 21, 2017
|الوقت: 19:40
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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بالفيديو.. الحكومة الايرانية الجديدة تعقد جلستها الاولى بعد نيل الوزراء ثقة البرلمان
عقد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، الأحد 20/8/2017 ، أول جلسة حكومية بعد تصويت البرلمان على الثقة لـ 16 من الوزراء المقترحين، والتقط خلالها وزراء الحكومة الجديدة الصورة الجماعية.
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