أكد وزير الدفاع الجديد العميد امير حاتمي بأن العلاقات بين ايران وروسيا جيدة ومتنامية والارضية متوفرة للارتقاء بها الى مستوى العلاقات الاستراتيجية وسنتحرك بهذا الاتجاه.

وفي تصريح ادلى به العميد حاتمي الاثنين حول تقوية قوات حرس الحدود التابعة لقوى الامن الداخلي قال، انه وفيما يتعلق بحرس الحدود هنالك عنصران مهمان، الاول هو الكوادر البشرية والمهمات التي ينجزونها والآخر هو المتعلق بالمعدات.

واضاف، اننا وبشأن المعدات نمتلك امكانيات جيدة، وان ارادة القوات المسلحة خاصة الاركان العامة وقوى الامن الداخلي مبنية على ان نتمكن من تزويد حرس الحدود بالمعدات الجديدة حيث تتم متابعة هذا الامر بجدية.

واكد بان الكوادر البشرية تشكل الرصيد الاساس للمؤسسات العسكرية وحرس الحدود واضاف، ان لنا مسؤوليات معينة حول توفير المعيشة والخدمات الرفاهية والعلاجية وهي مدرجة في برنامج الوزارة كي نتمكن من تلبيتها الى المستوى الذي لا تشعر معه القوى العسكرية بهاجس المعيشة.

وحول تاثير الاتفاق النووي على القدرات الدفاعية قال، في الواقع ان حظر القطاع الدفاعي في الاتفاق النووي مستمر لمدة 5 أعوام، ولكن بما انه تم حل جانب كبير من القضية النووية اي "PMD" (الدراسات المزعومة بوجود انشطة نووية عسكرية)، وثبتت احقية الجمهورية الاسلامية الايرانية للعالم، فهو يعد مكسبا مهما جدا في هذا المجال.

وقال العميد حاتمي، ان بعض الدول زعمت وجود برامج عسكرية في الانشطة النووية الايرانية ولكن ثبت للعالم زيف هذه المزاعم وهو ما يعد نجاحا جيدا لايران.

واوضح بان الاتفاق النووي لا يتضمن حالات كثيرة حول القضايا الدفاعية واضاف، ان القضايا الدفاعية ليست القضية الاساس في الاتفاق النووي ولكن المجالات ذات الصلة بالقضايا الدفاعية استفادت من الاجواء العامة والانفراجة التي حصلت للبلاد.

وحول تعزيز العلاقات مع روسيا في المجال العسكري قال وزير الدفاع، لقد كانت لنا في مختلف المراحل علاقات جيدة مع روسيا كدولة جارة وصديقة، وان هذه العلاقات متنامية حتى امكانية الارتقاء بها الى مستوى العلاقات الاستراتيجية وان ارضيات ذلك متوفرة وسنتحرك في هذا الاتجاه.