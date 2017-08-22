قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام سيد محمود هاشمي شاهرودي، ان الاهتمام بمطالب المجتمع (في ايران) يأتي ضمن أولويات المجمع في عهده الجديد.

ولدى استقباله المستشار العسكري الأعلى لقائد الثورة الاسلامية اللواء سيد يحيى صفوي، الاثنين، اكد هاشمي شاهرودي ان المجمع سيركز في هذه الدورة على مواكبة المستجدات والتحلي بالرؤية المستقبلية؛ داعيا الى تظافر الجهود والتماسك بين الشعب والمسؤولين بما يصب في مصلحة أمن البلاد وتنفيذ القوانين الاسلامية.

واعرب هاشمي شاهرودي عن أمله بأن يضيف مجمع تشخيص مصلحة النظام خلال دورته السابعة وبفضل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية مزيداً من الفخر الى سجل الجمهورية الاسلامية الحافل بالإنجازات.

الى ذلك، هنّأ اللواء رحيم صفوي في مستهل اللقاء، هاشمي شاهرودي على تعيينه من جانب قائد الثورة الاسلامية رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام؛ متنميا له مزيداً من الازدهار.

وأشار المستشار العسكري الأعلى لقائد الثورة الاسلامية الى الوضع الراهن في العالم الاسلامي وخاصة التطورات الخاصة بالحرب ضد الارهابيين التكفيريين وداعش في سوريا والعراق؛ مؤكدا ان سيادة رأي الشعب القائمة على أسس الاسلام المبين والتجارب الناجحة التي حققتها الحكومة الدينية في ايران، نموذج لا يريد الاعداء تكراره في المنطقة؛ وهو ما يفضح مؤامراتهم في إثارة الأزمات والتوترات على الصعيد الإقليمي وبين الدول الاسلامية.