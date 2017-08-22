وقد صدر، الاثنين، بيان عن وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في البلاد (22 آب/ اغسطس)، ورد فيه، ان الصناعات الدفاعية في البلاد بلغت من القوة والتأثير في مجال الردع بحيث اثارت الدهشة لدى اصدقاء الثورة والنظام الاسلامي واعداءهما وباتوا يقرون بشموخها وتقدمها.

ونوه البيان الى ان تزامن يوم الصناعات الدفاعية في البلاد مع بدء مهام الحكومة الجديدة وتسلم وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة منصبه يعدّ ملهما ومذكّرا بمكانة وزارة الدفاع ودورها الجديد في الارتقاء بالامن والقوة الردعية للجمهورية الاسلامية الايرانية لا سيما في مجال تعزيز الاسلحة الاستراتيجية والقوة الصاروخية ودعم جبهة المقاومة الاسلامية وصون الامن الوطني المستدام والمدعوم بقوة من اجل الدفع بالاستراتيجيات والسياسات الوطنية الى الامام.

واعتبر البيان ان التطورات المؤثرة في المجالات الدفاعية والامنية للبلاد لاسيما في موضوع الإتفاق النووي والذي سجّل انتهاك اميركا، وفي المقابل مصادقة مجلس الشورى الاسلامي على قانون مجابهة الحظر الاميركي ادت الى تعزيز الاهتمام بـ (الأولويات الاستراتيجية) المؤثرة في مجالات التكنولوجيا والمنظومات الدفاعية و(هندسة شبكة الصناعات الدفاعية) وادارتها الناشطة عبر وضع الاهداف والمخططات حول محورية القيم الدفاعية من خلال الاستفادة من الطاقات المحلية وتشكيل محور استراتيجي بفضل الاعتماد على الكفاءات الرئيسية في هذا المجال وتشجيع النخبة العلمية في البلاد للمشاركة في تخطيط وانتاج المعدات الدفاعية والامنية.

واكد البيان، ان التوقعات والخطوات اللازمة لمجابهة الحظر الظالم والمؤثر في قطاعات الصناعات الدفاعية والذي قد يتخذ ابعادا جديدة الى جانب (بلوغ المديات القصوى للقوة الدفاعية) في اطر الاهداف والسياسات المعتمدة من قبل نظام الجمهورية الاسلامية بالتناسب مع المتطلبات الضرورية في مواجهة التهديدات وتعزيز المبدأ الردعي، لن يتم تجاهلها للحظة واحدة.

وشدد انه سيتبلور ذلك الامر ويتجلى في سوح القتال والمهام التي تضطلع بها القوات المسلحة لا سيما في (جيش الجمهورية الاسلامية) و(حرس الثورة الاسلامية) بفضل الله تعالى.