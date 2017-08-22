نفى مسؤول من الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ما رددته وسائل إعلام في الدول العربية الأربع التي تقاطع قطر عن رفض الدوحة السماح لطائرات شركة الخطوط الجوية السعودية بنقل الحجاج القطريين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "تلقت الهيئة العامة للطيران المدني طلبا من شركة الخطوط الجوية السعودية لنقل الحجاج القطريين وردت الهيئة بأن على الشركة التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن طريق بعثة الحج القطرية بما يتماشى مع الإجراءات التي كانت متبعة من قبل حتى تتمكن الهيئة العامة للطيران المدني من اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية قالت الأحد إنها لم تتمكن من إرسال طائرات لنقل الحجاج القطريين للمملكة لعدم حصولهاعلى إذن بالهبوط بمطار الدوحة وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في حزيران/يونيو، لكن الرياض قالت الأسبوع الماضي إنها ستسهل سفر القطريين لأداء فريضة الحج لعدم حصولها على إذن بالهبوط في الدوحة.

وأوضح الجاسر تعذر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.