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رقم الخبر: 200977 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 18:16 الاقسام: عربيات  
إجلاء 600 حاج إثر حريق بفندق في مكة

إجلاء 600 حاج إثر حريق بفندق في مكة

أخلت فرق الدفاع المدني السعودي الاثنين، فندقا في مكة من نزلائه الحجاج القادمين من اليمن وتركيا، إثر نشوب حريق في وحدة تكييف خارجية بالدور الثامن من الفندق، المكون من 15 طابقا.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في مكة، الرائد نايف الشريف، أنه تم إخلاء جميع ساكني الفندق، 600 حاج، احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ، فيما تمت السيطرة على الحريق، ولم يصب أحد من الساكنين أو العاملين بأذى.

وأشار المتحدث إلى أن إدارة الدفاع المدني، فتحت تحقيقا للتعرف على أسباب الحادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هذا وأكد الدفاع المدني، أنه وبعد زوال الخطر، تم السماح لساكني الفندق بالعودة إلى غرفهم.

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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