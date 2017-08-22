تسلمت القنصلية السودانية في ليبيا أربعة أطفال سودانيين يُعتقد أن آباءهم قُتلوا أثناء قتالهم في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة سرت الليبية العام الماضي، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدهم.

وكان عشرات النساء والأطفال الذين اعتُقلوا عند نهاية القتال في سرت محتجزين في مدينة مصراتة. ومن بينهم مواطنون من تونس ومصر والسودان والسنغال وتشاد والنيجر.

سُلم الأطفال السودانيون الأربعة لسلطات بلدهم. وفي يونيو/ حزيران الماضي سُلم ثمانية أطفال سودانيين للسلطات وعادوا إلى السودان، في حين لا تزال 11 امرأة وطفلاً سودانيين آخرين في مصراتة.

يُشار إلى أن صلاح أبو زريبة، رئيس الدعم النفسي في جمعية الصليب الأحمر في مصراتة، سبق أن دعا كل الدول التي لم تستجب حتى الآن، إلى استقبال هؤلاء الأطفال، للتمكن من إعادتهم إلى ذويهم.