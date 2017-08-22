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رقم الخبر: 200975 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 18:02 الاقسام: عربيات  
أردوغان في الأردن تلبية لدعوة من الملك عبد الله

أردوغان في الأردن تلبية لدعوة من الملك عبد الله

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الملك عبد الله الثاني.

وتأتي زيارة أردوغان في إطار احتفال تركيا والأردن بمرور 70 عامًا على بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكانت رئاسة الجمهورية التركية قد أشارت في بيان سابق، إلى أن أردوغان سيبحث خلال الزيارة مع الجانب الأردني، العلاقات الثنائية وسبل تطوير التجارة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمار المتبادل.

وأوضح البيان أن الجانبين سيتناولان الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الملف الفلسطيني والأوضاع في الدولتين الجارتين لهما سورية والعراق، وسبل التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.

كما نشر الديوان الملكي الأردني بياناً، قال فيه "يقوم رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، بزيارة رسمية إلى المملكة، يجري خلالها مباحثات مع الملك عبد الله الثاني، تتناول آليات تعزيز التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية".

 

 
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مصدر الخبر: أنقرة/وكالات
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