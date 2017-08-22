نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الاثنين، الجلسة الثالثة عشرة بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين والمعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تتعلق بالذكرى الرابعة لأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي توافقت ذكراها مع موعد عقد الجلسة الماضية.

وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين خلال الجلسات الماضية، استدعاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لسماع أقواله في القضية، وبيان ما إذا كانت هناك قرارات اعتقال بحق المعتقلين في القضية وقت الأحداث من عدمها.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.