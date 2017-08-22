لم تَحُل الأجواء الودية التي اتسمت بها المباحثات الأميركية ـ الإسرائيلية، إزاء الوضع في سوريا، دون تبلور حالة من خيبة الأمل سادت تل أبيب جراء المباحثات المفصلية والمهنية التي أجراها الوفد الأمني الرفيع مع المسؤولين الأميركيين، كما أكد معلق الشؤون الأمنية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» رونين بيرغمان.

مع ذلك، لا يعني فشل زيارة الوفد الاستخباري، أن تل أبيب ستسلّم بالضرورة بهذه النتيجة، بل ستواصل مباحثاتها واتصالاتها مع الطرفين الأميركي والروسي. وهو ما أكده مسؤولون في الوفد الذي عاد من واشنطن، بحسب «يديعوت»، بالقول إن القضية بالنسبة إليهم لا تزال مفتوحة. ويعود الإصرار الإسرائيلي إلى الأهمية القصوى التي تحتلها هذه المسألة في أولويات وجدول أعمال صانع القرار السياسي والأمني في تل أبيب. إذ تتخوف من مفاعيل الانتصار الذي حققه محور المقاومة في سوريا، ومن تعاظم التهديد الذي تشكله الجبهة الشمالية، في سوريا ولبنان، في مواجهة أي حرب واسعة قد تنشب في المنطقة.

وأجرى الوفد سلسلة لقاءات استمرت لعدة أيام، مع قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية ورجال مجلس الأمن القومي ومبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

ولتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقهم من قبل المستوى السياسي بإقناع الطرف الأميركي، عمد المسؤولون الاستخباريون إلى عرض الوقائع بنحو موثق أمام نظرائهم الأميركيين، بهدف التأثير في موقفهم. وفي هذا الإطار، نقلت «يديعوت أحرونوت أن أعضاء الوفد أوضحوا للأميركيين قائلين: لقد هرعنا إلى هنا للتحذير من نشر قوات حزب الله وإيران في سوريا، ولكي نوضح لكم بالضبط ما يحدث هناك. إذا لم يطرأ التغيير الملموس على نهجكم، وإذا لم تنخرطوا بنحو أكبر، وأكثر حزماً، وأكثر عدوانية - فإنكم ستتركون الشرق الأوسط للإيرانيين برعاية روسية. وبهدف التأثير في الموقف الأميركي، أكد مسؤولون كبار في أجهزة الاستخبارات، للصحيفة أن الوفد الإسرائيلي قدم معلومات استخبارية حساسة وموثوقاً بها ومزعجة للغاية.

من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن أسيراً محرراً وجد مقتولا في منزله بالعاصمة السويدية ستوكهولم مساء السبت، وسط تضارب في المعلومات بشأن خلفيات الحادث.

ونقلت إذاعة القدس المحلية في غزة عن مصادر قولها إن المواطن الفلسطيني محمد تحسين البزم (28 عاما) من قطاع غزة قتل بالرصاص في شقته، حيث تلقى رصاصتين واحدة في الرأس والأخرى في الرقبة، من قبل شخصين مجهولي الهوية، فيما تتابع عائلته مع السلطات السويدية التحقيقات في الحادث.

ويقيم البزم مع عائلته في السويد منذ 10 أعوام، وتقول الإذاعة إن والده يعد أحد دعاة الجالية المسلمة في السويد.

وتعيد حادثة مقتل البزم إلى الأذهان حادثة اغتيال الأسير المحرر عمر النايف الذي عثر عليه مقتولا قرب السفارة الفلسطينية في بلغاريا في شهر شباط/فبراير من العام الماضي ووجهت حينها اتهامات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي بتصفيته.