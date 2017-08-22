زعم مسؤولون في وزارة داخليّة البحرين أنّ الشعائر الدينيّة تنتهك قواعد السلامة في السجون، وذلك في معرض تبريرهم منع سجناء الرأي الشيعة من ممارسة شعائرهم داخل السجن.

يأتي ذلك في وقت اكد محامون ان قانون السجون البحرينيّ يكفل حقّ السجناء في ممارسة الشعائر الدينيّة، ما يعني أنّ إدارتي السجن تخالف القوانين.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إنّ المعتقلين الشيعة يُمنعون من ممارسة شعائرهم الدينيّة، فيما يبرّر مسؤولون حكوميّون بأنّ السجناء يقومون بتجمّعات كبيرة للاحتفال بالمناسبات الدينيّة.

وتمنع وزارة الداخليّة المعتقلين في سجن الحوض الجاف وسجن جوّ المركزيّ من إقامة الشعائر الدينيّة وتهدّدهم بعقوبات مشدّدة، كما تعرّض علماء دين وسجناء معتقلين لسوء المعاملة والتعذيب والحبس الانفراديّ.

من جانب آخر، كشف مدير منظمة هيومن رايتس فيرست "براين دولي" عن وثيقة تبين تدريب الولايات المتحدة لمنتسبي الأجهزة الأمنية والحكومية البحرينية من بينهم أعضاء في إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئة الصيت.

وقال "دولي": إن هيومن رايتس فيرست حصلت "على وثائق من وزارة الخارجية الأمريكية بموجب قانون حرية المعلومات تبين أن وزارة الخارجية قامت في مايو 2015 بتنظيم دورة مدتها 12 يوما بشأن مكافحة الإرهاب المحلي والعابر للحدود شملت 15 عضوا من أجهزة الأمن البحرينية".

وأضاف أنه "كان من بين المشاركين البحرينيين الخمسة عشر منتسبين لإدارة التحقيقات الجنائية سيئة السمعة، ومراكز شرطة الجنوبية والعاصمة، والاستخبارات المالية والمركز المشترك لمكافحة الإرهاب".

من جانب آخر، طالب مركز البحرين لحقوق الانسان الولايات المتحدة الاميركية بممارسة ضغوطات حقيقة على سلطات المنامة لوقف التمييز والاضطهاد الطائفي في البلاد.

وأكد مسؤول قسم الحريات الدينية في المركز الشيخ ميثم السلمان أن واقع الحريات الدينية في البحرين ازداد سوءا خاصة بعد إقدام الحكومة على إسقاط جنسية أعلى مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم واعتقال عشرات علماء الدين.

واتهم الشيخ السلمان السلطات بحظر إقامة أكبر صلاة جمعة منذ أكثر من عام، وطالب النظام بالسماح للخبراء الدوليين الخاصين بتقصي الحقائق بزيارة المنامة.