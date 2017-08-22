وفي تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة للجمارك العراقية: نظراً لإنطلاق الإنتاج المحلي من الإسمنت ودعماً لهذا الإنتاج، فقد قرر العراق ومنذ عامين وقف إستيراد الإسمنت من جميع الدول بما فيها السعودية.

المسؤول الذي رفض الإفصاح عن إسمه رد على سؤال حول ما إذا كان العراق يعمل بتعرفة خاصة للتبادل التجاري مع الدول العربية ومنها السعودية وفقاً لقوانين التجارة التي أقرتها جامعة الدول العربية، قال: لقد خرج العراق من هذه الإتفاقية وهو لم يحدد تعرفة خاصة لأي بلد في العالم. وأشار إلى أن التبادل التجاري العراقي السعودي في مجال الإسمنت غير مختلف عن سائر الدول الأخرى، حيث منع العراق استيراد الإسمنت من هذا البلد نظراً لوصول العراق إلى الإكتفاء الذاتي في مختلف أنواع الإسمنت.

وفي السياق، قال المستشار التجاري الإيراني في العراق ناصر بهزاد: انه ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد بلغت صادرات الإسمنت السعودي إلى العراق خلال العام 2017 مستوى الصفر.

وقال بهزاد: ان السعودية قامت خلال العام 2015 بتصدير ما قيمته 6 ملايين و500 ألف دولار من أنواع المواد الإنشائية والتي تشمل الأحجار والإسمنت والزجاج والسيراميك والحرير الصخري وغيرها إلى العراق، مشيراً إلى أن هذه الصادرات تضمنت تصدير إسمنت بقيمة 880 ألف دولار. وأشار إلى أن صادرات الإسمنت السعودي إلى العراق كانت بسيطة خلال العام 2016، لافتاً إلى أن جميع صادرات السعودية من المواد الإنشائية بلغت خلال العام نفسه 500 ألف دولار.

وقال بهزاد: ان صادرات إيران من الإسمنت قبل قرار المنع كانت تبلغ ثمانية ملايين طن، مشيراً إلى أن صادرات الإسمنت الإيراني توقفت أواخر العام 2015. ونصح بهزاد القطاع الخاص بإنتهاج سياسة الإستثمار في العراق بدلاً من الإقتصار على تصدير الإسمنت. وأشار إلى أن هنالك ثلاث دول هي الأردن وتركيا والسعودية تخطط بشكل جدي للإستثمار في قطاع الإسمنت العراقي، لافتاً إلى أن إيران أكثر تقدماً من هذه الدول في مجال التقنية الفنية والأجهزة والمعدات وإنتاج مختلف أنواع الإسمنت. وشدد على ضرورة أن يدخل القطاع الخاص في مجال التعاون مع العراق على صعيد التقنيات العلمية والفنية والأجهزة والمعدات وإنتاج الإسمنت حتى يمكنه البقاء بشكل دائم في الأسواق العراقية.

يذكر أن العراق وقبل العام 2015 زاد التعرفة الجمركية لإستيراد الإسمنت بمعدل 43 بالمائة، فيما قرر منع إستيراد الإسمنت بشكل كامل أواخر العام 2015 وذلك بعد أن وصل إلى الإكتفاء الذاتي في هذا المجال. وزعم بعض العاملين في مجال إنتاج الإسمنت إن العراق وفي الوقت الذي حدد لإستيراد الإسمنت الإيراني تعرفة جمركية بنسبة 40 إلى 45 بالمائة خصص تعرفة بنسبة 17 بالمائة لإستيراد الإسمنت السعودي، معتبرين إن إيران وبهذه الصورة سوف تفقد السوق العراقية لصالح المنافسين السعوديين.

هذا وحدد العراق وإيران حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس القادمة بنحو 20 مليار دولار ومن هنا فقد شكلت إيران ومنذ العام 2014 الشريك التجاري الثاني للعراق بعد الصين. ويأتي هذا فيما لم تكن صادرات إيران للعراق قبل العام 2008 سوى مليار دولار فقط.