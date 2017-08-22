حرر الجيش السوري وحلفاؤه بلدة حميمة في ريف حمص الشرقي بالكامل بعد معارك مع إرهابيي داعش أدت إلى مقتل وجرح العشرات منهم، من جهته أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن مكافحة الإرهاب ستواصل عملياتها في كل مكان، مشيرا إلى أن المصالحات أثبتت فاعليتها بأشكالها المختلفة.

الى ذلك، سيطر الجيش السوري ومجاهدو المقاومة على مرتفعات "قرنة عجلون" و"شعبة الدواب" و"شعبة بيت شكر" في المحور الشمالي لجرود القلمون الغربي. كما شن سلاح الجو السوري غارات مكثفة على مرتفع حليمة قارة في جرود القلمون الغربي.

كما سيطر الجيش السوري ومجاهدو المقاومة على "قرنة شعبة عكو" الاستراتيجية ارتفاع 2364م في جرد الجراجير، والتي تشرف على كامل المنطقة الجنوبية للقلمون الغربي وتؤمن الاشراف الناري على "جبل حليمة" الذي يعتبر من أحد مراكز الثقل لداعش في المنطقة.

وفي الأثناء، سيطر الجيش والمقاومة على مرتفعي "شعبة الدواب" و"شعبة بيت شكر" في المحور الشمالي لجرود القلمون الغربي ومداخل معبري شميس تم المال والقصيرة ووادي الشاحوط غربا.

وفي تطور آخر نفذ سلاح الجو في الجيش السوري ضربات جوية مركزة على تجمعات وتحركات تنظيم "داعش" الإرهابي ودمر مقرات وتحصينات وآليات مدرعة وقضى على عشرات المسلحين في "رسم الصوانة" جنوب شرق رسم البارود، "قصر الحير الشرقي" بريف حمص الشرقي، و"جنى العلباوي" بريف حماه الشرقي، و"معدان عتيق" و"التبني" و"تلة علوش" و"مفرق الثردة" ومحيط "المقابر" بدير الزور، وجرود القلمون بريف دمشق، و"معدان" بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، ان القوات الجوية الروسية دمرت قافلة للجماعات الإرهابية التابعة" لداعش" أثناء توجهها إلى مدينة دير الزور السورية.

وأضافت الوزارة في بيان ان "الطيران التابع للقوات الجوية الروسية دمر مجموعة كبيرة أخرى للمسلحين أثناء توجهها إلى مدينة دير الزور التي يحاول فيها الإرهابيون الدوليون إعادة تجميع وتجهيز موطئ قدمهم الأخير في سوريا".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات الجوية الروسية قتلت أكثر من 200 مسلح "لداعش" فضلا عن تدمير اكثر من 20 مركبة ودبابة كانت متوجهة إلى دير الزور.

فضلا عن ذلك قالت الدفاع الروسية ان هزيمة "داعش" بالقرب من مدينة دير الزور السورية ستكون هزيمة استراتيجية للمجموعات الإرهابية في سوريا.

ومنذ أكثر من عامين، تتعرض أحياء سكنية في مدينة دير الزور لحصار من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي ولاعتداءات إرهابية بالقذائف والصواريخ في محاولة للنيل من مواقف الأهالي الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

ويخوض الجيش السوري، منذ أكثر من ست سنوات، قتالاً مريراً ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم" داعش" و"جبهة فتح الشام" [جبهة النصرة سابقاً]، وهما تنظيمان إرهابيان.