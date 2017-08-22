وفي تصريح صحفي له على هامش الاجتماع الأول لمجلس الوزراء للحكومة الثانية عشرة يوم الأحد، قال جهانغيري: ان التنسيق بين الحكومة الجديدة ومجلس الشورى الإسلامي سيسهم في رفع المشاكل التي يعاني منها الشعب. وأشار إلى أنه تقرر خلال إجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم (الأحد) أن يقوم الوزراء بتقديم برامج وفقاً للأولويات التي قدمها رئيس الجمهورية لمجلس الشورى الإسلامي.

وقال جهانغيري: إن من أهم ألاولويات التي تم التأكيد عليها هي مكافحة البطالة. وأضاف: لقد دعا روحاني وزارتي الإقتصاد والخارجية والمصرف المركزي إلى العمل على توفير المصادر المالية الأجنبية ودفع القطاع الخاص لرصد الإستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي. وأشار إلى وثيقة المبادئ الأخلاقية للحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن الوثيقة تقع في 14 مادة تركز بالأساس على بذل أقصى الجهود من أجل حل مشاكل الشعب وتعزيز المصالح القومية للبلاد.

ولفت نائب رئيس الجمهورية إلى أن أهم رسالة يحملها الإقتصاد المقاوم هي بناء إقتصاد قادر على مواجهة التحديات الأجنبية وأن لا يتضرر الإقتصاد الإيراني بتراجع أسعار النفط والحظر وتغيرات الإقتصاد العالمي. وأشار إلى أن البلد ولحسن الحظ تمكن من تجاوز مشكلة تراجع أسعار النفط من 100 دولار إلى 30 دولاراً والذي لم يترك أثراً كبيراً على معيشة الناس.