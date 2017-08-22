أعلن المسؤول عن شؤون نيجيريا في منظمة تنمية التجارة الايرانية، محمود حاجي يوسفي بور، عن ارتفاع حجم صادرات السلع الايرانية الى نيجيريا نحو 69 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 20 مارس/ آذار 2017).

وأضاف يوسفي بور، الاثنين، ان حجم صادرات ايران الى نيجيريا في الشهور الأربعة الأولى من هذا العام بلغ ثلاثة ملايين دولار، فيما كان نحو 2ر1 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. وفيما أشار الى تنويع الصادرات الى نيجيريا، أوضح انها تشمل مختلف المواد الغذائية الى جانب قطع غيار السيارات والطلاء ومواد البناء.