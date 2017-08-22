بلغ إجمالي صادرات ايران من المنتجات البتروكيماوية 7 ملايين و188 ألف طن بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات و496 مليون دولار خلال الفترة مابين 21 آذار/ مارس وحتى 22 تموز/ يوليو الماضي.

وكان إجمالي حجم صادرات ايران من المنتجات البتروكيماوية قد بلغ خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 6 ملايين و847 طناً بقيمة ثلاثة مليارات و28 مليون دولار. وقد ساهم تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) ورفع الحظر عن ايران في القفزة التي شهدتها الصادرات الايرانية من المنتجات البتروكيماوية وفتح أسواق جديدة في أوروبا وأميركا الجنوبية أمام المنتجات الايرانية.