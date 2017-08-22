أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن، عن إستحداث 12 مدينة سكانية بمختلف مناطق البلاد، منها 6 مدن في سواحل مكران الواقعة جنوب شرق ايران والمطلة على بحر عمان.

وأوضح محسن نريمان، الاثنين، ان المدن السكانية الجديدة ستقام بالتعاون مع شركات أجنبية والقطاع الخاص الايراني، وقد أبرمت مذكرات تفاهم جيدة بهذا الخصوص مع شركات ألمانية وكورية جنوبية وايطالية.

وأضاف نريمان، الذي يرأس شركة إعمار المدن الجديدة، ان ثمة تعاون مع ايطاليا لإنشاء مدينة (تيف) السكانية، تستهدف استيعاب العمليات التطويرية في ميناء جابهار (جنوب شرق)، مؤكداً ان حجر الأساس للمدينة سيوضع قريباً. ولفت الى أن إنشاء المدن الجديدة الست في سواحل مكران يهدف الى توطين السكان وتنمية المنطقة ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل مدينة 100 ألف نسمة.