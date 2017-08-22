أعلن المدير التنفيذي لصندوق ضمان الصادرات الايراني، عن استعداد الصندوق لتقديم التغطية التأمينية للصادرات الى سلطنة عمان.

جاء ذلك في اجتماع ضم المدير التنفيذي للصندوق كمال سيدعلي مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية-العمانية محسن ضرابي.

بدوره، دعا ضرابي الى ايجاد أرضية التعاون المناسبة لانتفاع تجار البلدين على نحو موسع، من خدمات صندوق ضمان الصادرات سيما في مجال تغطية الاعتمادات المستندية للبنوك الايرانية والاستثمار في سلطنة عمان.