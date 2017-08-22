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رقم الخبر: 200962 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: اقتصاد  
"سايبا" يخطط لمشروع إيقاف إنتاج سيارة برايد

"سايبا" يخطط لمشروع إيقاف إنتاج سيارة برايد

إتخذ مجمع سايبا الصناعي الايراني قراراً بالتخطيط لمشروع إيقاف الخطوط الإنتاجية لسيارة برايد الشعبية وإنتاج سيارات بديلة ذات مواصفات قياسية متفوقة.

وأعلن المجمع ان السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو إتباع القوانين وخطط الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي. وأدى تناقل هذا الخبر الى زيادة الطلب لشراء هذه السيارة التي تعد الأكثر شعبية بين أوساط المجتمع الايراني.

وتحمل هذه السيارة جميع المواصفات القياسية، إلا أن زيادة قائمة المواصفات المطلوبة دعا مجمع سايبا الصناعي الى إيقاف الخطوط الإنتاجية لهذه السيارة. وأنتج المجمع لحد الآن 7 ملايين سيارة من هذا الطراز، حيث اتصفت بالسعر المناسب وقلة استهلاك الوقود وسهولة التصليح لذلك اكتسبت طابعاً شعبياً متميزاً.

ويعتزم مجمع سايبا الصناعي وضع خطط لإنتاج سيارات ذات مواصفات أرقى مقارنة بسيارة برايد.

 
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