أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، انه سيتم تدشين أنبوب تصدير الغاز الى البصرة بطاقة تمريرية 30 مليون مترمكعب يومياً حتى 20 مارس/ آذار 2018.

وأوضح الوزير زنكنة -الذي نال ثقة مجلس الشورى الاسلامي لتولي حقيبة وزارة النفط مجدداً- في مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الأحد: ان عملية تصدير الغاز من (نفط شهر) غربي ايران الى بغداد قد بدأت فعلياً، حيث ستصل الطاقة التمريرية تدريجياً الى 30 مليون مترمكعب يومياً في موسم الحر. ولفت الى أن تحصيل مستحقات الغاز من العراق يواجه بعض المشاكل، حيث إن البنوك الايرانية والعراقية تجد صعوبات في التعامل على خلفية أن الاميركيين يثيرون العراقيل عبر التحكم بالمصارف العراقية.

وحول أولويات قطاع الغاز، بيّن زنكنة أن الوزارة تستهدف رفع حجم الصادرات وزيادة الإنتاج، حيث تتمثل الأولوية في استكمال عملية تطوير حقل بارس الجنوبي المشترك عبر تدشين 6 مراحل وإدخالها الشبكة العامة هذا العام والعام المقبل.

من جهة ثانية، أعلن زنكنة أن الأولوية النفطية في الفترة المقبلة تتعلق بإبرام العقود وفق النموذج الجديد بهدف إستقطاب الإستثمارات اللازمة لتطوير الحقول المشتركة وزيادة عامل الاستخلاص من المكامن. وبيّن أن معدل عامل الاستخلاص في مكامن النفط يقل عن 30 بالمئة حالياً، أي يتم استخلاص 200 مليار برميل من أصل نحو 700 مليار برميل. وأشار الى أن أولوية التطوير ستكون لحقول نفط (آب تيمور) و(منصوري) و(آزادكان) و(ياران) والطبقة النفطية لحقل بارس الجنوبي (المشترك مع قطر) و(جنكولة) و(آذر).

وأشاد زنكنة بتصويت نواب مجلس الشورى الإسلامي بالثقة على تعيينه وزيراً للنفط، وقال: ان هذا التصويت يشجعنا أكثر على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في برنامج الحكومة القادمة.