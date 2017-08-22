وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الشرطة الباكستانية عثرت على قطاع الطرق عقب مطاردة وحاصرت المنطقة التي يتواجدون بها يوم الاثنين، وأن الخاطفين تركوا رجال الشرطة مقيدين وهربوا بعد معركة بالأسلحة النارية امتدت لساعات مع قوات الشرطة. وأضاف مسؤول في الشرطة الباكستانية أن قوات الشرطة ستستمر في تمشيط المنطقة التي تنشط فيها العصابات منذ سنوات.