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|رقم الخبر: 200960
|تاريخ النشر: آب 21, 2017
|الوقت: 19:09
|الاقسام: دوليات
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تحرير 7 جنود اختطفوا جنوب باكستان
أعلنت الشرطة الباكستانية يوم الاثنين، تحرير 7 من عناصرها اختطفتهم مجموعة من قطاع الطرق بإقليم البنجاب جنوبي البلاد.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الشرطة الباكستانية عثرت على قطاع الطرق عقب مطاردة وحاصرت المنطقة التي يتواجدون بها يوم الاثنين، وأن الخاطفين تركوا رجال الشرطة مقيدين وهربوا بعد معركة بالأسلحة النارية امتدت لساعات مع قوات الشرطة. وأضاف مسؤول في الشرطة الباكستانية أن قوات الشرطة ستستمر في تمشيط المنطقة التي تنشط فيها العصابات منذ سنوات.
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