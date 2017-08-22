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رقم الخبر: 200959 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: اقتصاد  
تشكيل غرف تجارية إيرانية - إيطالية و إيرانية - سويسرية قريباً

تشكيل غرف تجارية إيرانية - إيطالية و إيرانية - سويسرية قريباً

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية، غلام حسين شافعي، انه تم تهيئة الأرضية المناسبة لإنشاء غرف تجارية مشتركة بين كل من إيران-إيطاليا، إيران-طاجيكستان، وإيران-سويسرا.

وفي تصريح لوكالة تسنيم للأنباء، اعتبر شافعي ان إنشاء الغرف التجارية المشتركة مع مختلف دول العالم تساعد في تعزيز العلاقات التجارية وتمنح فرصاً للقطاع الخاص بأن يمارس دوراً أكبر في التجارة الدولية. وأشاد شافعي بالإجراءات المتخذة من أجل تطبيق نظام الاقتصاد المقاوم، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين واقع الصادرات الإيرانية، مضيفاً: تم تهيئة الأرضية المناسبة لإنشاء غرف تجارة مشتركة بين كل من إيران-إيطاليا، إيران-طاجيكستان، وإيران-سويسرا.

 
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