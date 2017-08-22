قتل وأصيب ما لا يقل عن 15 مسلحا من حركة طالبان المسلحة إثر اشتباكات اندلعت في اقليم ميدان ورداك بوسط البلاد .

وقالت مصادر مطلعة في أفغانستان يوم الاثنين: إن 15 مسلحا على الأقل من حركة طالبان المسلحة سقطوا ما بين قتيل وجريح إثر اشتباكات اندلعت في إقليم ميدان ورداك بوسط البلاد. وذكرت الشرطة المحلية، في بيان لها (نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية)، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة سيد أباد بالإقليم.