وتضرب سلسلة من الفيضانات وانزلاقات التربة هذه المنطقة منذ الأسبوع الثاني من أغسطس.

وكانت حصيلة سابقة الأحد أشارت إلى 700 قتيل. وتم العثور ليل الأحد الاثنين على نحو خمسين جثة إضافية في بيهار بشمال الهند، ما يرفع الى 253 عدد القتلى في هذه الولاية، وفق ما أفاد مسؤول في دائرة إدارة الكوارث وكالة فرانس برس. وتأثرت أيضا ولايات اسام واوتار براديش وبنغال الغربية وهيملايا الهندية.