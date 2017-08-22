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رقم الخبر: 200957 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 19:08 الاقسام: دوليات  
750 غريقا حصيلة ضحايا فيضانات جنوب آسيا

750 غريقا حصيلة ضحايا فيضانات جنوب آسيا

قضى 750 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في الهند والنيبال وبنغلادش، بحسب حصيلة جديدة للسلطات الاثنين.

وتضرب سلسلة من الفيضانات وانزلاقات التربة هذه المنطقة منذ الأسبوع الثاني من أغسطس.

وكانت حصيلة سابقة الأحد أشارت إلى 700 قتيل. وتم العثور ليل الأحد الاثنين على نحو خمسين جثة إضافية في بيهار بشمال الهند، ما يرفع الى 253 عدد القتلى في هذه الولاية، وفق ما أفاد مسؤول في دائرة إدارة الكوارث وكالة فرانس برس. وتأثرت أيضا ولايات اسام واوتار براديش وبنغال الغربية وهيملايا الهندية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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