وقال فرود عسكري: انه وبالرغم من أن قيمة واردات السلع الأجنبية إلى البلاد إنخفضت إلى 44 مليار دولار في العام الإيراني الماضي (انتهى 21 مارس/ آذار 2017)، إلا أن قيمة الإيرادات الجمركية إزدادت إلى 181 ترليون ريال (العملة الإيرانية) لتحقق نموا بنسبة 61%.

على صعيد آخر، أكدت بيانات البنك الدولي أن ايران حققت فائضاً تجارياً مع الصين بواقع 5ر6 مليار دولار في سنة 2016. وبحسب البيانات، فان ايران جاءت بالمرتبة العاشرة من حيث تسجيل الفائض التجاري مع الصين وذلك يعود بنسبة كبيرة الى حجم صادرات الطاقة. وتصدرت كوريا الجنوبية القائمة بـ 2ر72 مليار دولار، تلتها كل من بالترتيب: سويسرا وأستراليا والبرازيل وماليزيا وأنغولا وسلطنة عمان وألمانيا وجنوب أفريقيا.