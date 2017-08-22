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رقم الخبر: 200954 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: دوليات  
إصابة 3 سوريين في عراك جماعي ببروكسل

إصابة 3 سوريين في عراك جماعي ببروكسل

أفادت وسائل إعلام بلجيكية بإصابة 3 شبان سوريين بجروح خطيرة، جراء عراك جماعي شهده وسط بروكسل يوم الأحد.

 وأوضحت وسائل الإعلام أن المتورطين في الحادث لاجئون سوريون تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، واستخدموا في العراك زجاجات مهشمة، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بجروح خطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة. هذا و تم إلقاء القبض على 3 أشخاص وتوجيه تهمة محاولة الاغتيال إليهم. ووقع الحادث قرب مبنى البورصة التاريخي في بروكسل ما دفع الشرطة لإغلاق الحي لساعات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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