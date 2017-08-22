شركة هندسية ألمانية ترغب بالإستثمار في إيران أعلنت مجلة (الجماينر) الألمانية، في أحدث تقرير لها، عن رغبة شركة هندسية ضخمة تنتمي إلى شركة (فولكسفاجن) لصناعة السيارات الألمانية على الإستثمار في السوق الإيرانية.