  • الثلاثاء ٢٩ ذی قعده ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أغسطس 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200953 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: اقتصاد  
شركة هندسية ألمانية ترغب بالإستثمار في إيران

شركة هندسية ألمانية ترغب بالإستثمار في إيران

أعلنت مجلة (الجماينر) الألمانية، في أحدث تقرير لها، عن رغبة شركة هندسية ضخمة تنتمي إلى شركة (فولكسفاجن) لصناعة السيارات الألمانية على الإستثمار في السوق الإيرانية.

وقال غبي بي هانا، النائب والرئيس الإقليمي لشركة"MAN Diesel & Turbo"  -التي تنتج محركات الديزل بحجم كثيف للإستخدام البري والبحري-: تعتبر إيران أضخم سوق لنمو الشركة. وأضاف: نحن في إيران نشطون جداً وقد بدأت نشاطات الشركة في هذا البلد التي تسمى بـMAN Iran Power . وصرح: إننا نعير إهتماماً لإيران وقد وضعنا جميع القضايا السياسية إلى جانب وهذا البلد بمنزلة سوق كبيرة بالنسبة لنا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0608 sec