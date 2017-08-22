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|رقم الخبر: 200953
|تاريخ النشر: آب 21, 2017
|الوقت: 19:14
|الاقسام: اقتصاد
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شركة هندسية ألمانية ترغب بالإستثمار في إيران
أعلنت مجلة (الجماينر) الألمانية، في أحدث تقرير لها، عن رغبة شركة هندسية ضخمة تنتمي إلى شركة (فولكسفاجن) لصناعة السيارات الألمانية على الإستثمار في السوق الإيرانية.
وقال غبي بي هانا، النائب والرئيس الإقليمي لشركة"MAN Diesel & Turbo" -التي تنتج محركات الديزل بحجم كثيف للإستخدام البري والبحري-: تعتبر إيران أضخم سوق لنمو الشركة. وأضاف: نحن في إيران نشطون جداً وقد بدأت نشاطات الشركة في هذا البلد التي تسمى بـMAN Iran Power . وصرح: إننا نعير إهتماماً لإيران وقد وضعنا جميع القضايا السياسية إلى جانب وهذا البلد بمنزلة سوق كبيرة بالنسبة لنا.
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