أعلنت البحرية الأمريكية: إن عشرة بحارة فُقدوا بعد تصادم سفينة حربية أمريكية مع ناقلة نفط شرقي سنغافورة يوم الاثنين، في ثاني حادث يضم مدمرة للبحرية الأمريكية في المياه الآسيوية خلال ما يزيد قليلا عن شهرين.

وقالت البحرية في بيان إن المدمرة جون إس.مكين المزودة بصواريخ موجهة تصادمت مع السفينة التجارية ألنيك إم. سي. أثناء توجهها إلى سنغافورة في زيارة روتينية للميناء.

وتابعت: إن التقارير المبدئية تشير إلى أن أضرارا بالغة لحقت بالجانب الأيسر الخلفي من جون إس.مكين ."هناك حاليا عشرة بحارة مفقودون وخمسة جرحى. وتجري عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها سفن وطائرات هليكوبتر وزوارق سنغافورية بالإضافة إلى حاملة طائرات أمريكية. وقالت السلطات الماليزية إن التصادم وقع في المياه الماليزية في بحر الصين الجنوبي وإنها تساعد في عملية البحث والإنقاذ.

وقالت البحرية: إن السفينة الحربية تبحر حاليا بطاقتها الذاتية وتتجه صوب الميناء دون أن تحدد أي ميناء.

وتشير بيانات الشحن في تومسون رويترز إيكون إلى أن ألنيك إم. سي. ناقلة نفط أو كيماويات ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 183 مترا وحمولتها الساكنة 50760 طنا.

وقال أحد أفراد طاقم ألنيك إم. سي. إن الناقلة كانت تحمل نحو 12 ألف طن من المازوت ولكن لم يحدث تسرب.

وقال هذا الشخص الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز عبر الهاتف "إننا نحمل 11987 طنا من المازوت. لم يحدث تسرب. كنا نحمل المازوت من تايوان لتوصيله لسنغافورة..نتجه إلى رافلس ريسرفيد أنكوريج حيث سيحقق المالكون في الأمر. حدثت بعض التلفيات في الصمام".

وهذا ثاني حادث تكون فيها مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة طرفا فيها في المحيط الهادي خلال تسعة أسابيع.

وقالت البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي إنها عزلت أكبر ضابطين وأكبر بحار مجند في السفينة فيتزجيرالد التي كادت أن تغرق قبالة ساحل اليابان بعد أن صدمتها سفينة حاوية فلبينية في ساعة مبكرة من 17 يونيو حزيران.

الى ذلك عقدت الوكالة البحرية الماليزية، يوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح ملابسات تصادم مدمرة أمريكية بناقلة نفط شرق سنغافورة، الأمر الذي نتج عنه فقدان 10 بحارة، وإصابة 5 آخرين، كانوا على متن المدمرة "يو إس إس جون إس. ماكين".

وترأس المؤتمر الصحفي، الذي عقد في بوتراجايا، المدير العام للوكالة البحرية الماليزية (مميا)، زولكيفيلي أبو بكر، فيما تولى أعضاء وكالة إنفاذ القانون البحري في ماليزيا، شرح موقع الحادث على الخريطة لوسائل الإعلام عبر شاشة عرض كبيرة.

*متظاهرون يتهمون ترامب بالفاشية

من ناحية أخرى تظاهر عشرات المواطنين، يوم الاثنين، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، للاحتجاج على الوفيات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، والتي تواجهها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشدّة، حيث يتهم المتظاهرون "ترامب"، بأنه يمثل جناح اليمين العنصري.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "ضد الفاشية"، و"لا للكراهية"، وأخرى تحمل شارة النازية الألمانية، في إشارة لتحميل "ترامب"، مسؤولية مقتل المهاجرين غير الشرعيين المقبلين على الحدود الأمريكية، كما رفعوا لافتات تحمل صورة الرئيس الأمريكي مكتوب أسفلها "ترامب جناح اليمين العنصري".

ومن جهتها، واجهت الشرطة الأمريكية، المظاهرات بالقوة، وفرقت المتظاهرين الذين تجمعوا للتنديد بالإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها الإدارة الأمريكية لمواجهة المهاجرين وطالبي اللجوء الهاربين من ظروف قاسية تهدد حياتهم في بلادهم بسبب أحدث العنف والقتال.