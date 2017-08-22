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رقم الخبر: 200951 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: اقتصاد  
"بنك ملي" يؤسس 3 فروع في العراق

"بنك ملي" يؤسس 3 فروع في العراق

قال العضو في المجلس الإداري لبنك ملي ايران (بنك ايران الوطني): ان البنك وفي سياق برامجه التنموية أقدم على تأسيس أفرع له في 3 مدن عراقية وهي النجف الأشرف وبغداد والبصرة.

وأوضح غلام رضا بناهي، في تصريح له يوم الاثنين، ان عملاء البنك ورجال الأعمال في ايران والعراق بات في مقدورهم الاستفادة من الخدمات المصرفية لهذه الأفرع بشتى أنواعها وباستخدام جميع العملات الأجنبية. وأكد انه في ظل العلاقات المميزة بين ايران والعراق والأواصر المعنوية الوثيقة بين شعبي البلدين، فقد وضع البنك خطة مناسبة لتعزيز تواجده في العراق.

 
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