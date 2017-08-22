أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا أنه سيتوقف مؤقتا إصدار التأشيرات لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في روسيا ابتداء من 23 أغسطس/ آب 2017.

فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها روسيا الاتحادية للحد من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، سيتم تعليق إجراءات إصدار تأشيرات غير المهاجرين في جميع أنحاء روسيا اعتبارا من 23 أغسطس 2017.

وأشار موقع السفارة إلى أن إصدار التأشيرات سيستأنف ابتداء من الأول من سبتمبر/ أيلول، في موسكو فقط، وتعلق مسألة تأشيرات غير المهاجرين في القنصليات لفترة غير محددة.

وأوضحت السفارة أنه سيتم إلغاء المقابلات التي كان مقررا إجراؤها من قبل، وسيتم إبلاغ الأفراد الذين تقدموا بالفعل بطلب للحصول على تأشيرة حول كيفية إعادة تحديد مقابلة.

كما لن تقبل السفارة والقنصلية في سانت بطرسبورغ طلبات التأشيرات من مواطني بيلاروسيا.

وأكدت السفارة أن البعثات الدبلوماسية ستواصل تقديم مجموعة كاملة من الخدمات للمواطنين الأمريكيين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا سيكون مساو لعدد البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، أي 455 شخصا، ما يعني إيقاف 755 موظفا عن العمل.

كما علقت روسيا استخدام مستودعات السفارة الأمريكية في شارع دورونايا ودتشا في سيربيرياني بور.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الإجراءات جاءت ردا على السياسة المناهضة للروس والعقوبات الجديدة ضد روسيا التي اعتمدها الكونغرس.