قال مصدر بالشرطة الفرنسية، يوم الاثنين 21 أغسطس/آب: إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخر في مدينة مرسيليا الساحلية بعد أن صدمت سيارة محطتي حافلات.

وأفادت الصحيفة بأن السيارة أقدمت أولاً على الاصطدام بمحطة للحافلات في حي لاكروا روج في الدائرة الثالثة عشرة في مرسيليا قبل أن تتوجه وتصطدم بمحطة أخرى في الدائرة الحادية عشرة في حي الفالانتين.

وأدت عملية الدهس إلى إصابة شخص بجراح خطيرة قبل أن تلقي الشرطة القبض على المشتبه به بالقرب من مرفأ المدينة، فيما قالت وسائل إعلامية أخرى بأن الجريح قد مات متأثراً بالجراح، وطلبت الشرطة في تغريدة على "تويتر" من المواطنين تجنب مكان الحادث.

وأضاف المصدر أن السائق اعتقل في موقع الحادث.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن دوافع منفذ عملية الدهس في جنوب فرنسا، ما زالت غير معروفة، مشيرة إلى أن الشرطة المختصة بالجرائم العادية هي التي تتولى التحقيق.

وأفادت صحيفة "لوباريسيان" بأن منفذ عملية الدهس في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا يبلغ 35 عاماً، وما زالت دوافعه غير معروفة والشرطة المختصة بالجرائم العادية تحقق معه.

وقال مدعي عام الجمهورية الفرنسية في تصريح أمام الصحافة، بأن الشخص، الذي دهس عددا من المارة في محطتي حافلات في مدينة مرسيليا هو على الأرجح مريض نفسي.

من جهتها طلبت الشرطة الفنلندية اعتقال خمسة أشخاص لحين محاكمتهم لصلتهم بهجوم نفذه رجل بسكين الأسبوع الماضي، مما أسفر عن سقوط قتيلتين وإصابة ثمانية.

وصرحت الشرطة، يوم الاثنين: إن المشتبه به الرئيسي هو طالب لجوء مغربي يبلغ من العمر 18 عاما ويدعى عبد الرحمن مشكاح، ويجري التحقيق معه في واقعتي قتل بنيّة الإرهاب، وثماني وقائع شروع في قتل بنيّة الإرهاب.

ويُشتبه أن المغاربة الأربعة الآخرين، الذين ينفون جميعا ضلوعهم في الهجوم، شاركوا فيه.

* البحث عن سائق هجوم برشلونة يتسع ليشمل أوروبا

في سياق آخر وسعت الشرطة الإسبانية يوم الاثنين نطاق البحث عن سائق سيارة فان نفذ هجوما في أشهر شوارع برشلونة الخميس الماضي وقتل 13 شخصا ليشمل دولا أوروبية أخرى.

ويأتي هذا التطور مع انكشاف تفاصيل هروب الرجل سيرا عبر شوارع المدينة القديمة قبل الاختفاء.

وتبحث السلطات عن يونس أبو يعقوب (22 عاما) المغربي المولد الذي تعتقد الشرطة أنه سائق السيارة الفان.

وقالت الحكومة الإقليمية في قطالونيا إن كل أجهزة الشرطة في أوروبا باتت تبحث الآن عن أبو يعقوب. ولم تتمكن السلطات من استبعاد فرضية تسلله عبر الحدود إلى فرنسا.

وقال خواكيم فورن مسؤول الشؤون الداخلية في الحكومة القطالونية للراديو المحلي "لم تعد ملاحقة هذا الرجل تقتصر على قطالونيا بل إنها تشمل الآن جميع دول أوروبا، إنه مسعى تضطلع به الشرطة الأوروبية".

وأكد فورن أن الشرطة باتت الآن متأكدة تقريبا من أن أبو يعقوب هو سائق السيارة الفان. وأضاف "كل شيء يدل على ذلك".

وشددت السلطات إجراءات التدقيق عند الحدود الإسبانية. كما داهمت عددا من المنازل في بلدة ريبوي حيث كان يعيش الكثير من المشتبه بهم في الخلية المؤلفة من 12 شخصا التي يعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم.

واعتقلت الشرطة عددا آخر ممن يشتبه أنهم أعضاء في شبكة إسلامية متشددة أو أطلقت عليهم النار أو لقوا حتفهم في انفجار بمنزل في قطالونيا في اليوم السابق للهجوم بالسيارة الفان يوم الخميس.

وربطت السلطات بين هجوم برشلونة وآخر وقع بعد ساعات في مدينة كامبريلس السياحية التي تقع على ساحل البحر المتوسط.

ونشرت صحيفة إلبايس يوم الاثنين صورا مأخوذة من لقطات لقنوات المراقبة تظهر رجلا يرتدي قميصا أبيض وأسود شبيها بذلك الذي كان يرتديه أبو يعقوب عندما التقطت صورته كاميرا أحد البنوك في الليلة السابقة للهجوم.