دعا مساعد شؤون الاستثمارات والتخطيط في الادارة العامة للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب)، احمد حمزة زادة كافة المؤسسات غير الحكومية في ايران الى المساهمة في تنفيذ برامج تبريز عاصمة السياحة الاسلامية للعام 2018 .

واكد حمزة زادة ان مدينة تبريز (مركز آذربايجان الشرقية) ستستضيف حدثا عالميا كبيرا في اطار برامج عاصمة السياحة الاسلامية 2018؛ مصرحا ان هذا الحدث لا يقتصر على تبريز فحسب وانما يضم جميع مؤسسات القطاع العام والخاص بما فيها المؤسسات غير الحكومية في انحاء البلاد .

يذكر ان منظمة التعاون الاسلامي اطلقت خلال العام 2015 مشروعا بعنوان المدينة النموذجية السياحية في العالم الاسلامي والذي يتم تداوله سنويا بين الدول الاسلامية؛ وكانت مدينة القدس في فلسطين اول مدينة اسلامية اختيرت لهذا العنوان في 2015؛ ومن ثم مدينة قونية التركية خلال العام 2016.

وفي السياق ايضا اجمعت المنظمة الاسلامية على اختيار المدينة المنورة للعام 2017 ؛ ومن ثم اختيرت تبريز عاصمة للسياحة الاسلامية في العام 2018.