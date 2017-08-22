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رقم الخبر: 200944 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 17:06 الاقسام: محليات  
قائد في الحرس الثوري: صمود وشجاعة الشعب الايراني بوجه القوى الكبرى أذهل الأعداء

قائد في الحرس الثوري: صمود وشجاعة الشعب الايراني بوجه القوى الكبرى أذهل الأعداء

اكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد خسرو عروج ان روح الدفاع عن المقدسات وحرمة اهل بيت النبوة (عليهم السلام) خارج حدود البلاد متجذرة في نهضة عاشوراء الحسين(ع).
واشار العميد عروج في كلمته خلال مراسم تأبين أحد الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة الشهيد مصطفى خوش محمدي في مدينة جالوس بمحافظة نوشهر اشار الى مرور نحو اربعة عقود على انتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ مصرحا ان روح التضحية والشهادة لدى المضحين منذ فترة الدفاع المقدس، وصولا الى الاجيال الجديدة في مواجهة الجماعات التكفيرية وداعش، متأصلة في نهضة ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام).
وتابع، الجميع يعلم بان ايران لن تسعى وراء الحروب، لكن الجرائم التي مارسها الاستكبار العالمي وعملاؤه ضد الجمهورية الاسلامية منذ انتصار الثورة وحتى اليوم استدعت ضرورة الدفاع عن المبادئ وسلامة اراضي البلاد.
واكد القائد العسكري الايراني ان الاعداء توصلوا الى هذه القناعة اليوم بانه لا يمكن التصالح مع ايران، وعليه فهم يستخدمون كافة الآليات لاستهداف الثورة الاسلامية؛ مردفا ان صمود وشجاعة الشعب الايراني بوجه القوى الكبرى أذهل الاعداء اليوم.
وقضي الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة مصطفى خوش محمدي الى جانب جمع من رفاق دربه في جبهة المقاومة الاسلامية بمن فيهم الشهيد محسن حججي، الاسبوع الماضي في ساحات الدفاع عن حريم المقدسات الاسلامية على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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