اعتبر ممثل محافظة سيستان وبلوجستان في مجلس خبراء القيادة مولانا نذير أحمد سلامي إن القضية الفلسطينية والقدس الشريف أهم قضايا العالم الإسلامي وقال إن الأمة الإسلامية تبحث الخروج من أزمات العالم الإسلامي وذلك من خلال الفرصة الكبيرة التي تتيحها مناسك الحج.

وقال مولانا سلامي وهو عضو مجلس الإفتاء من أهل السنة في بعثة قائد الثورة الإسلامية بالحج أيضاً: إن على الأمة الإسلامية تحويل التحدي الى فرصة واصفاً نزعة التطرف والحركات التكفيرية من التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية في غرب آسيا.

وأعتبر إن الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية من أهم مبادئ الدين الإسلامي مشيراً الى أن الأعداء سعوا وعبر التاريخ الى تحقيق أهدافهم من خلال زرع الفرقة والإختلاف في الأمة الإسلامية.

وفي موضوع آخر أشار مولانا سلامي الى زيادة عدد الحجاج الإيرانيين من أهل السنة ثلاثة أضعاف خلال موسم هذا العام وقال إن هذا الأمر سيسهم في تعزيز قواعد الوحدة في البلاد.

واعتبر إن خبر هذه الزيادة في أعداد الحجاج الإيرانيين من أهل السنة سيفشل خطط الأعداء في إذكاء نار الخلافات بين المسلمين الشيعة والسنة في البلاد.