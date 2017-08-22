قال مسؤول شؤون اهل السنة في بعثة قائد الثورة الاسلامية الى الحج ماموستا هادي اكبري ان اجمالي عدد الزوار الايرانيين من اهل السنة الذين توجهوا الى الديار المقدسة في السعودية حتى الان بلغ 8 آلاف زائر.

واضاف ماموستا اكبري في تصريح له ، قائلا ان 5 آلاف حاج من اجمالي 8 آلاف ذهبوا الى مكة المكرمة فيما توجه 3 آلاف اخرون الى المدينة المنورة.

واعلن المسؤول في بعثة قائد الثورة الاسلامية الى الحج، عن ايفاد قافلتين من الزوار الايرانيين السنة الى المدينة المنورة خلال الايام القادمة لتتم بذلك عملية تفويج الزوار السنة الايرانيين الى السعودية.

واعرب ماموستا اكبري عن تقديره باسم الزوار السنة في ايران لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية الحكيمة، وجهود القائمين على شؤون الحج في البلاد وخاصة ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج التي اثمرت عن استئناف هذه الفريضة؛ مبينا ان اجمالي عدد الزوار الايرانيين من اهل السنة الى الحج يبلغ في هذا العام 15 الف حاجٍ اي ما يشير الى زيادة ملحوظة مقارنة بالاعوام الماضية.