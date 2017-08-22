اكد قائد القوة البحرية للجيش الادميرال حبيب الله سياري ان السبيل الى تقدم البلاد يكمن في تنمية القطاع البحري وقال: بامكاننا وبدعم قليل انتاج كل حاجتنا في القطاع البحري وان نستغني عن جميع البلدان.

وفي كلمته امام ندوة رابطة الاتحادات الاسلامية المستقلة للطلبة الجامعيين اشار الادميرال سياري الى وجود دول عظمى في العالم اليوم ليس لديها حدود على المياه الحرة ولكن بلادنا تتمتع بهذه النعمة.

وتابع ان التاريخ يبرهن باننا شعب معروف بخوضه عباب البحر وكانت سفنه قبل 2000 عام تتردد بين الخليج الفارسي والبحر المتوسط، ولكن الاستعمار ولاسيما البريطاني وبغية سد الطريق امام تهديد اطماعه البحرية من قبل الاخرين حوّل ارضنا الى ارض محروقة وابعدنا عن البحر.

ولفت الى وجود 9 معابر بحرية مهمة في العالم اربعة منها في منطقتنا وقد حاول المستعمرون إبعادنا عن هذه المعابر وعن سواحل مكران ايضا.

واوضح سياري ان البحر يعد واحدا من المصادر المهمة للطاقة المتجددة وان السبيل لتقدم البلاد رهن بتنمية القطاع البحري.

وافاد باننا ومن اجل تطوير الدبلوماسية البحرية قمنا بزيارات الى جميع الدول المطلة على المحيط الهندي كما قمنا باجراءات متميزة لرفع مستوى الأسطول البحري العسكري ولكننا بحاجة الى نشاطات اكبر في هذا المجال.