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رقم الخبر: 200940 تاريخ النشر: آب 21, 2017 الوقت: 16:42 الاقسام: محليات  
رئيس منظمة التعبئة: ينبغي للمساجد أن تكون مقرات للصداقة والجاهزية القتالية

رئيس منظمة التعبئة: ينبغي للمساجد أن تكون مقرات للصداقة والجاهزية القتالية

قال رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (بسيج) العميد غلام حسين غيب برور انه ينبغي للشبان ان يعززوا حضورهم في المساجد ويعتبرونها مقرات لتمتين اواصر الصداقة والتدريب والجهوزية القتالية.
واضاف غلام حسين غيب‌ برور القاها بمناسبة اليوم العالمي للمساجد وذكرى إحراق المسجد الاقصى من قبل الصهاينة عام 1969، ان هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الصهاينة قتله الاطفال بحق قبلة المسلمين الاولى تدلل على حقدهم الاسود تجاه المساجد.
ووصف المساجد بانها احدى اهم محاور الوحدة بين المسلمين وان نظرة الاسلام تجاه المساجد عميقة وشامخة لان الله جعلها اماكن للسمو وبلوغ مراتب إلهية رفيعة وقدمها للمؤمنين لتكون مراكز للعبادة والطاعة فضلا عن كونها اماكن لاقامة العلاقات والاواصر الطيبة بينهم.
واعتبر اطلاق يوم عالمي للمساجد بمثابة فرصة لتكريمها اذ ان تحسين والارتقاء بالمضامين والبرامج الثقافية للمساجد وتكريم الكوادر الناشطة وكذلك التنسيق بين الناشطين في المساجد من بين الامور الهامة التي ينبغي ان تحوز على اهتمام المسؤولين في المساجد.
ونوه الى ان الانظمة السلطوية في العالم تريد إبعاد الشبان عن المساجد، مؤكدا على ضرورة تكثيف حضورهم وتعزيز نشاطاتهم وفعالياتهم فيها.
واعتبر ان منظمة التعبئة وضعت على صدر اولوياتها صنع الارضية لتمتين الاواصر بين التلاميذ والطلبة الجامعيين والشرائح الاخرى مع المساجد.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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