في كلمة خلال الاجتماع الاول لمجلس الوزراء الجديد

اكد رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني في تصريح له خلال الاجتماع الاول لمجلس الوزراء الجديد مساء الاحد، قائلا ان ثقة الشعب التي حازت عليها الحكومة الجديدة مرهونة بمواصلة نهج الاعتدال وتنفيذ الوعود التي قطعتها في سياق خدمة المصالح الوطنية والشعب الايراني.

وقال حجة الاسلام حسن روحاني ان المسؤولية الرئيسية التي تثقل كاهل الحكومة متمثلة اليوم في توفير فرص العمل وتعزيز الانتاج الوطني؛ مصرحا ان النمو والتطور الاقتصادي الكبير لن يتحقق الا عبر التنسيق واستقطاب رؤوس الاموال والتكنولوجيا.

ودعا روحاني كافة المؤسسات والوزارات في البلاد الى التكاتف وتظافر الجهود وتوظيف الطاقات المتوفرة في سبيل خدمة الشعب وتعاظم قوة البلاد.

واشاد الرئيس الايراني بالمشاركة الجماهيرية الكبري للشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية؛ مؤكدا ان الشعب سطّر ملحمة عظمى في هذه الانتخابات لم يسبق لها نظير خلال الفترات الانتخابية التي سبقتها.

وفي السياق نفسه، تطرق روحاني الى مراسم اداء اليمن الدستورية التي اقيمت مطلع الشهر الحالي في طهران، حيث مشاركة وفود اجنبية من 105 بلدان الى جانب منظمات دولية في هذه المراسم؛ مؤكدا ان هذا الانجاز برهن على بطلان مزاعم الاعداء الذين سعوا الى تهميش ايران وعزلتها على الصعيد الدولي.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اثنى الرئيس روحاني على جهود رئيس مجلس الشورى الاسلامي (علي لاريجاني) والنواب في سياق المصادقة على اهلية الوزراء المرشحين للحكومة الثانية عشرة؛ مؤكدا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية في ايران منبثقتان عن ارادة الشعب؛ ومضيفا ان الشرعية السياسية والقانونية لهاتين السلطتين انبثقت من رأي الشعب الذي يشمل بصورة مباشرة او غير مباشرة شرعية كافة المسؤولين رفيعي المستوى في البلاد.

من جهته قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن الدبلوماسية الإقتصادية وتنفيذ الإتفاق النووي سيشكلان المهمتين الأساسيتين لوزارة الخارجية خلال الحكومة الجديدة.

وفي تصريح صحفي له على هامش الأجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة الثانية عشرة قال ظريف: إنه ومنذ تنفيذ الإتفاق النووي واجهنا الإنتهاكات الأمريكية وإن الجانب الإيراني واصل رغم ذلك وفي كل مرة العمل بكل مثابرة.

وحول كلمة الرئيس حسن روحاني في البرلمان والتي أشار فيها الى أن تعزيز الهيكل الإقتصادي وتنفيذ الإتفاق النووي هما مهمتان لوزارة الخارجية قال ظريف إن الدبلوماسية الإقتصادية كانت أولوية الوزارة خلال الحكومة الماضية.

وأعرب عن أمله بتنفيذ أهداف الحكومة خلال الدورة القادمة مشيراً الى أن أولويات وزارة الخارجية المهمة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار ودعم برنامج الإقتصاد المقاوم.

بدوره اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة المنتخب حديثا ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة الثانية عشرة في ايران العميد امير حاتمي، اكد على مواصلة البرامج الصاروخية الايرانية.

وفي تصريح له خلال الاجتماع الاول لمجلس الوزراء الجديد قال العميد حاتمي ان البرامج الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية تليق بمستوى القدرات الدفاعية للبلاد مؤكدا على مواصلة البرامج الصاروخية في ايران؛ مصرحا ان هذه البرامج لن تتاثر بأية ضغوط.

ونوه وزير الدفاع الى اقتراب مناسبة اليوم (الوطني) للصناعات الدفاعية في 23 اغسطس الحالي؛ مصرحا انه سيجتمع بجميع المنتسبين الى وزارة الدفاع بمن فيهم العلماء والمتخصصون والعاملون في الوزارة.

وخلص الى القول ان وزارة الدفاع ستجند كافة الطاقات في مواصلة المشاريع وكافة البرامج الخاصة بالصناعات الدفاعية للبلاد؛ ولن تدخر اي جهد في هذا الاطار.