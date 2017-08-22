* العميد دهقان مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الصناعات الدفاعية

خلال استقبال سماحته حشداً من المسؤولين والنشطاء الثقافيين

اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، على ضرورة تقوية الروح الثورية والجهادية لدى الشباب؛ واصفا الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة "محسن حججي" بانه مثال لـ "حجة الله أمام اعين الجميع".

وأكد قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي خلال استقبال سماحته حشدا من المسؤولين والنشطاء الثقافيين من محافظتي يزد وهمدان، على ضرورة تعزيز الروح الثورية لدى جيل الشباب؛ معتبرا الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة "محسن حججي"، بأنه "نموذج متألق لتعاظم الثورة الاسلامية".

وشدد الامام الخامنئي، على المسؤولين والثقافيين بضرورة تعزيز روح الثورة والتيارات الثورية في مختلف الاصعدة وتقديم الاسناد اليها".

ونوه سماحته برغبة الكثير من الشباب للحضور في جبهات القتال ضد الاعداء، مصرحا بأن "اليوم هناك الكثير من الشباب الذين يتحلون باندفاع كبير وايمان لامثيل له، يسعون لمحاربة العدو والدفاع عن المبادئ، بما يستدعي معرفة هذه التوجهات الجديدة والقيمة".

واعتبر قائد الثورة الاسلامية، ان تعزيز الروح الثورية والجهادية "اهم مهمة تقع على عاتق المسؤولين الثقافيين"؛ وتوجه اليهم بالقول "يجب ان توظفوا كافة جهودكم نحو التربية الدينية والثورية للشباب".

وشدد الامام الخامنئي قائلا ينبغي على المسؤولين الثقافيين دعم نهج الثورة العظيم الذي اصبح ولحسن الحظ ساريا بين الشباب؛ وان لا يتسببوا في تقويض (اداء) التيارات الثورية في الاوساط الثقافية والاكاديمية والدينية وتعزيز التيارات المعارضة لها".

من جهة أخرى اصدر قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية قرارا يقضي بتعيين العميد حسين دهقان مستشارا له لشؤون الصناعات الدفاعية.

وجاء في قرار القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي ان تعيين العميد دهقان يأتي على ضوء الخبرات المؤثرة التي يمتلكها في المجالات الدفاعية وخاصة في المجال الصناعي.

واكد قائد الثورة الاسلامية على اهمية الرصد المستمر للابحاث العلمية وتطوير التقنيات الدفاعية وتقديم المقترحات للتوصل الى تعزيز وتنمية القدرات المتوخاة.