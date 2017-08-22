اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في ايران اللواء محمد حسين باقري، ان أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة لا سيما العراق أمر مرفوض وان الخلافات بين الاكراد والحكومة المركزية في العراق يجب ان يتم تسويتها في إطار الدستور العراقي.

وفي كلمة له الاثنين اشار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء باقري الى انه أجرى خلال زيارته لتركيا محادثات جيدة في خصوص قضايا أمن المنطقة لا سيما العراق وسوريا واضاف: كما ناقشنا خلال الاجتماعات قضايا أخرى مثل آلية مفاوضات أستانة وتعزيز دعائم سيادة الحكومة الشرعية في سوريا لا سيما في شمال هذا البلد حيث المعتدين الامريكيين يتواجدون بدون أي ترخيص من الحكومة الشرعية السورية.

وحول العراق ومسألة الاستفتاء في منطقة كردستان، قال اللواء باقري: لقد ناقشنا هذا الموضوع ايضا وكانت وجهات النظر مشتركة حيث جرى التأكيد على عدم إجراء أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة ومنها العراق وان الموضوعات الخلافية بين المسؤولين الاكراد والحكومة المركزية يجب ان تتم تسويتها في إطار الدستور العراقي.

وتابع: إن أي تغيير في جغرافيا المنطقة ونظرا الى الخلافات القائمة بين الاكراد والحكومة المركزية بشأن كركوك وسائر المناطق الأخرى، سيؤدي الى إثارة التوترات والصراعات داخل العراق، والإنفلات الأمني سيطال البلدان المجاورة بسرعة.

وحول موضوع الحدود اوضح اللواء باقري الى انه تقرر ان يولي الجانب التركي اهتماما اكبر بالحدود واضاف: اننا نرحب بالاجراءات الرقابية التي يقوم بها الجانب التركي على طول الحدود، ولأن مثل هذه الخطوة تسهم في التصدي لعمليات تهريب البشر والمخدرات والاسلحة وكذلك المخاطر الارهابية، والخطوات التي تقوم بها ايران وتركيا ستكون مكملة لبعضها البعض في هذا المجال.

وفي الختام اشار اللواء باقري الى ان الجانبين توصلا الى إتفاقات جيدة بشأن التصدي لعمليات تنقل الارهابيين على الحدود المشتركة وقال: إن رئيس الاركان العامة التركية سيقوم بزيارة الى طهران قريباً.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: إن تركيا وإيران ناقشتا إمكانية تنفيذ عملية مشتركة في قنديل، المعقل الرئيسي لحزب العمال الكردستاني وفي سنجار، شمال العراق.

وقال أردوغان امس الاثنين، في مؤتمر صحافي عقده قبيل توجهه للأردن في زيارة رسمية: من المحتمل أن ننفذ عملية مشتركة مع إيران في قنديل وسنجار ضد حزب العمال الكردستاني، وجرى بحث هذا الموضوع مع رئيس أركان الجيش الإيراني، خلال زيارته إلى أنقرة مؤخرا.

وقال إردوغان: إن صراعا أكثر كفاءة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وفرعه الإيراني، حزب الحياة الحرة لكردستان، سيكون ممكنا من خلال تحرك مشترك مع طهران.